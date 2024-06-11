Японский врач раскрыл секрет долголетия

Общайтесь с молодыми. По мнению врача, молодые люди живут настоящим. Прошлого в их арсенале не так много. О будущем они задумываются не так часто, а наслаждаются моментами здесь и сейчас. В этом и есть прелесть — говорил Хинохара. Он советовал брать пример с юнцов, у которых «горят глаза» и еще есть достаточно оптимизма.