Догазификация помогла открыть древний памятник в Хабаровском крае

Ещё одна особенность этого поселения в том, что рядом нет ни ручья, ни какого-либо другого водоёма. Раньше считалось, что люди селились в древности только по берегам рек или озёр, чтобы рядом был источник воды. Открытие в Бикинском районе доказывает, что это не всегда так.