Догазификация помогла открыть древний памятник в Хабаровском крае

Инициированная президентом России Владимиром Путиным госпрограмма социальной догазификации позволила сделать важное научное открытие в Бикинском районе Хабаровского края. Археологи краевого центра охраны памятников истории и культуры (ОПИК) проводили там обязательные по закону разведочные работы на месте планируемой прокладки отвода газопровода для подключения частных домов к газу. И во время разведки специалисты случайно нашли ранее неизвестное науке древнее поселение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— На месте мы заметили 12 западин. Так называются углубления в земле, которую указывают на древнее жилище. Пробили разведочные шурфы. Очень большое количество материала удалось собрать. Это каменные орудия, фрагменты керамики. По орнаменту чётко удалось определить, что поселение относится к Польцевской культуре эпохи раннего железного века. Это примерно 2,5 — 2 тысячи лет назад, — рассказала корреспонденту нашего издания заместитель начальника отдела археологии Хабаровского краевого центра ОПИК Тамара Година.
Ещё одна особенность этого поселения в том, что рядом нет ни ручья, ни какого-либо другого водоёма. Раньше считалось, что люди селились в древности только по берегам рек или озёр, чтобы рядом был источник воды. Открытие в Бикинском районе доказывает, что это не всегда так.
Кстати, проектировщики газопровода после сенсационного открытия археологов провели перетрассировку. То есть, трубу проложат по несколько иному маршруту, чтобы сохранить памятник древности в целости и сохранности для будущих раскопок.