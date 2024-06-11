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Прогноз погоды в День России в Приморье озвучили синоптики

Над краем будут смещаться фронтальные разделы.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 39% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В День России, 12 июня, фронтальные разделы будут смещаться над Приморьем, вызывая дожди, местами сильные, сообщает ИА PrimaMedia. Такие данные озвучили в пресс-службе Примгидромета. Ночная температура воздуха составит +8…+16°С, дневная +16…+24°С, на восточном побережье +10…+15°С.

В четверг, 13 июня, фронты покинут Приморье, за ними вторгнется гребень антициклона и холодный воздух. Дожди прекратятся, но похолодает на 1 −3 градуса.

В пятницу, 14 июня, гребень отступит на Охотское море, а с запада подойдут новые фронты, днем на севере могут начаться дожди.

Во Владивостоке на этой неделе самая хорошая погода была в понедельник, 10 июня. На этом местных жителей и гостей дальневосточной столицы порадовать больше нечем.

Борис Кубай рассказал, почему в Приморье почти без остановки идут дожди.

Над регионом доминирует дальневосточная депрессия.

Во вторник город накроет облачность, местами появится туман. Температура воздуха ночью составит +12…+15°С, дневная +16…+19°С.

В среду снова пасмурно, дождь, температурный фон существенно не поменяется.

Во второй половине недели преимущественно без осадков, начнется похолодание: ночная температура понизится до +9…+12°С, дневная — до +13…+17°С.