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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошее мороженое

Специалисты красноярского ведомства дали советы по выбору мороженого.

Источник: РИА "Новости"

Согласно нормативам ГОСТ, в основе мороженого должны быть молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, стабилизаторы и вкусовые добавки.

Молока в мороженом должно быть больше 40%, а все остальное — немолочная часть. Также в классическом мороженом не должно быть растительных жиров. В мороженом с заменителем молока могут быть растительные жиры, но не более 50%.

Также обратите внимание на то, что, если мороженое откалывается, то продукт качественный. Если же мороженое покрыто кристаллами льда, значит оно повторно замораживалось и уже не такое вкусное.

«Если мороженое деформировано, есть вероятность того, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта уже на исходе», — добавили в ведомстве.