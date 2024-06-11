В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошее мороженое

Согласно нормативам ГОСТ, в основе мороженого должны быть молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, стабилизаторы и вкусовые добавки.
Молока в мороженом должно быть больше 40%, а все остальное — немолочная часть. Также в классическом мороженом не должно быть растительных жиров. В мороженом с заменителем молока могут быть растительные жиры, но не более 50%.
Также обратите внимание на то, что, если мороженое откалывается, то продукт качественный. Если же мороженое покрыто кристаллами льда, значит оно повторно замораживалось и уже не такое вкусное.
«Если мороженое деформировано, есть вероятность того, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта уже на исходе», — добавили в ведомстве.