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В Новосибирске директора дорожной компании Сидоренко не посадили в СИЗО

Прокурор просил изменить ему меру пресечения.

Источник: AP 2023

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области, прокурор просил изменить директору ООО «ИТС-Сибирь» Олегу Сидоренко меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

10 июня Новосибирский областной оставил Сидоренко под домашнми арестом.

По версии следствия, директор ООО «ИТС-Сибирь» вместе с неустановленными лицами похитили средства, выделенные по программе «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».

Предположительно, сделано это было путём заключения двух контрактов на более чем 12 млн рублей. Тем самым бюджету Новосибирской области нанесли ущерб в особо крупном размере.