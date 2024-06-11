В Новосибирске директора дорожной компании Сидоренко не посадили в СИЗО

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области, прокурор просил изменить директору ООО «ИТС-Сибирь» Олегу Сидоренко меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.
10 июня Новосибирский областной оставил Сидоренко под домашнми арестом.
По версии следствия, директор ООО «ИТС-Сибирь» вместе с неустановленными лицами похитили средства, выделенные по программе «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области».
Предположительно, сделано это было путём заключения двух контрактов на более чем 12 млн рублей. Тем самым бюджету Новосибирской области нанесли ущерб в особо крупном размере.