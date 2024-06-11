В Кузбассе больше всего среди Сибири не хватает рабочих кадров

По данным hh.ru, по итогам мая на одну вакансию в Кемеровской области приходится 2,5 резюме при норме от 4 резюме на вакансию — это самый высокий показатель в Сибири. Ситуация говорит о нехватке рабочих рук в регионе.
Самыми дефицитными стали представители розничной торговли (1,2 резюме на вакансию), медицины и фармацевтики (1,3), строительства, недвижимости и рабочего персонала (по 1,8), производства и сервисного обслуживания (1,9). Также в число дефицитных вошли профессии в автомобильном бизнесе, продажах, сельском хозяйстве, туризме, ресторанах, добыче сырья.
По Сибири наиболее сложная ситуация с дефицитом кадров в этом году наблюдается в Кузбассе, Алтайском крае (2,7) и Красноярском крае (2,8), а наиболее высокие показатели индекса — в Томской области (3,4). В целом по России средние значения индекса в мае составили 3,3 резюме на вакансию, что традиционно выше показателей в Сибири.