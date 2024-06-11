В Кузбассе больше всего среди Сибири не хватает рабочих кадров

По Сибири наиболее сложная ситуация с дефицитом кадров в этом году наблюдается в Кузбассе, Алтайском крае (2,7) и Красноярском крае (2,8), а наиболее высокие показатели индекса — в Томской области (3,4). В целом по России средние значения индекса в мае составили 3,3 резюме на вакансию, что традиционно выше показателей в Сибири.