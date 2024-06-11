В Тулуне 30 семей выселяют на улицу

Сюжет о выселении опубликовал в своём телеграм-канале Народный фронт. Люди рассказали представителям ОНФ, что они получили извещение о том, что им нужно освободить квартиры в общежитии на улице Ленина, 4. Здание было подтоплено наводнением 2019 года, но аварийным его признали только в 2023 году, в конце того же года люди стали получать иски о выселении. А в 2024 году был снят режим ЧС, и жители разваливающегося общежития не могут надеяться даже на маневренный фонд.
Здание этого общежития принадлежит Братскому педколледжу и министерству имущественных отношений. Люди получали в нём комнаты в разное время, кто-то — с 1990-х годов. Сейчас жить в здании — опасно для здоровья: полы прогрызли мыши, стены покрыты плесенью, в комнатах сыро. Однако чиновники администрации провели визуальное обследование и выдали вердикт: «Жить можно». Вот только минимущества считает иначе — и подаёт иски на выселение.
В минимущества сообщили, что тем, кто имеет право на комнату, поскольку продолжает работать в педколледже, будет предоставлено иное жильё. Выселяют только тех, кто больше не является сотрудником учебного заведения. К тому же, по данным ведомства, часть жильцов общежития имеет другое жильё или получила сертификаты после наводнения 2019 года.