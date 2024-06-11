В Тулуне 30 семей выселяют на улицу

Сюжет о выселении опубликовал в своём телеграм-канале Народный фронт. Люди рассказали представителям ОНФ, что они получили извещение о том, что им нужно освободить квартиры в общежитии на улице Ленина, 4. Здание было подтоплено наводнением 2019 года, но аварийным его признали только в 2023 году, в конце того же года люди стали получать иски о выселении. А в 2024 году был снят режим ЧС, и жители разваливающегося общежития не могут надеяться даже на маневренный фонд.