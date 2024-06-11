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В День России в Красноярске пройдут три фестиваля

На острове Татышев и возле Дома дружбы народов «Родина».

Источник: Наш Красноярский край

12 июня, в День России, в краевом центре пройдут сразу три фестиваля. Два из них развернутся на острове Татышев, один — на площади возле Дома дружбы народов «Родина».

Так, на восточной стороне острова Татышев развернется патриотический фестиваль «Служу России!» (0+). В программе мероприятия: выставка спецтехники и показательные выступления сотрудников силовых ведомств. Будут работать интерактивные площадки для детей и молодежи. Запланирован праздничный концерт. Начало фестиваля в 11:00.

Также в 11:00 праздничное мероприятие развернется возле Дома дружбы народов «Родина». Здесь пройдет краевой межнациональный фестиваль «Моя Россия» (0+). Будут казачья площадка с казачьим подворьем, мастер-классами и полевой кухней, ремесленные мастерские, интерактивные площадки для взрослых и детей, концерт и викторины.

В 15:30 на восточной стороне острова Татышев начнется Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!» (0+). В программе: выступление творческих коллективов из шести регионов Сибирского федерального округа и мастер-классы ремесленников.

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