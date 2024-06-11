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33-градусная жара нагрянет в Башкирию

По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в республике во вторник, 11 июня, день пройдет без существенных осадков. Слабый ветер обещает быть переменных направлений, но днем порывистый. Ночью термометр покажет от +10° до +15°, днем воздух прогреется до +26°, +31°.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 60% 753 мм рт. ст. +19°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В День России, 12 июня, в республику придет настоящая жара. Осадков не предвидится. Южный ветер будет умеренным. Ночью температура составит в среднем по региону от +14° до +19°, на востоке прохладнее — от +8° до +13°. Днем прогнозируется +28°, +33°.