В День России, 12 июня, в республику придет настоящая жара. Осадков не предвидится. Южный ветер будет умеренным. Ночью температура составит в среднем по региону от +14° до +19°, на востоке прохладнее — от +8° до +13°. Днем прогнозируется +28°, +33°.
33-градусная жара нагрянет в Башкирию
По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, в республике во вторник, 11 июня, день пройдет без существенных осадков. Слабый ветер обещает быть переменных направлений, но днем порывистый. Ночью термометр покажет от +10° до +15°, днем воздух прогреется до +26°, +31°.