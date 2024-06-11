33-градусная жара нагрянет в Башкирию

В День России, 12 июня, в республику придет настоящая жара. Осадков не предвидится. Южный ветер будет умеренным. Ночью температура составит в среднем по региону от +14° до +19°, на востоке прохладнее — от +8° до +13°. Днем прогнозируется +28°, +33°.