Суд не стал арестовывать омских депутатов Саханя и Павлова

Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Всем троим омичам предъявлены обвинения, в том числе и в мошенничестве. Речь идёт о земельных участках в парке им.30-летия ВЛКСМ.
Следствие ходатайствовало о заключении их под стражу. Однако суд, в понедельник, 10 июня, принял решение отказать в удовлетворении ходатайств. Толчев, Сахань и Павлов были освобождены из-под стражи в зале суда.
Напомним, что экс-министру труда и соцразвития Омской области Владимиру Куприянову такая мера пресечения была избрана. Он помещён под арест на два месяца.