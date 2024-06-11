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Суд не стал арестовывать омских депутатов Саханя и Павлова

Басманный районный суд Москвы не стал заключать Игоря Толчева, Дмитрия Саханя и Дмитрия Павлова под стражу.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Всем троим омичам предъявлены обвинения, в том числе и в мошенничестве. Речь идёт о земельных участках в парке им.30-летия ВЛКСМ.

Следствие ходатайствовало о заключении их под стражу. Однако суд, в понедельник, 10 июня, принял решение отказать в удовлетворении ходатайств. Толчев, Сахань и Павлов были освобождены из-под стражи в зале суда.

Напомним, что экс-министру труда и соцразвития Омской области Владимиру Куприянову такая мера пресечения была избрана. Он помещён под арест на два месяца.