В администрации Владивостока рассказали, на каких пляжах можно купаться (список)

В преддверии начала купального сезона городская комиссия Владивостока проверила пляжные территории и зоны отдыха у воды. Купальный сезон во Владивостоке начнется 15 июня и продлится до 15 сентября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Согласно отчету управления городской среды, территории были проверены на соответствие следующим параметрам: на наличие спасательного оборудования, обустроенность парковки, наличие места для сбора твердых бытовых отходов и ряд других.
По заключению комиссии к использованию признаны пригодным следующие зоны отдыха у воды:
- парк имени Сергея Лазо (ул. Десятая, 44);
- пляж Ахлестышева;
- место отдыха «Ривьера-Лагуна», (ул. Десятая, 26);
- место отдыха «Кунгасный парк» (ул. Мыс Кунгасный, 2);
- место отдыха «Змеинка» (ул. 2-я Поселковая, 34а);
- место отдыха «Прибой» (ул. Токаревская Кошка, 1);
- место отдыха «Солнечный» (ул. Садгородская, 23);
- место отдыха «Чайка» (в районе станции Чайка);
- место отдыха «Юбилейный» (ул. Набережная, 7а);
- место отдыха ООО «ЛОТС» (ул. Лазурная, 19);
- место отдыха ООО «Мыс Крутой» (бухта Лазурная, мыс Крутой).
При этом места, пригодные для купания, определяет Роспотребнадзор. По результатам анализа морской воды плавать можно на острове Попова в бухте Пограничная и Старка, острове Русский в бухтах Воевода, Аякс, Чернышева, Парис, на Вятина и Ахлестышева.
Эксперты также подчеркивают, что водные объекты, принадлежащие государству или местному самоуправлению, предназначены для общественного пользования, а значит, доступ к этим территориям должен быть бесплатный. Арендаторы имеют право взимать с граждан плату за доступ и проезд к зоне массового отдыха у воды только в случае заключения соответствующего договора аренды.