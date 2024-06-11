В администрации Владивостока рассказали, на каких пляжах можно купаться (список)

Эксперты также подчеркивают, что водные объекты, принадлежащие государству или местному самоуправлению, предназначены для общественного пользования, а значит, доступ к этим территориям должен быть бесплатный. Арендаторы имеют право взимать с граждан плату за доступ и проезд к зоне массового отдыха у воды только в случае заключения соответствующего договора аренды.