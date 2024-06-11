Погода в Иркутске будет капризничать до конца недели

«Этот циклон будет влиять в основном на южные, центральные и западные районы области. У нас ожидаются интенсивные дожди, часто ливневого характера. В понедельник Иркутск попал в переднюю часть циклона, поэтому пока просто накапливалась кучево-дождевая облачность, дул ветер, но дождя еще не было. Во вторник погода будет хуже, ожидается дождливый день с ветром и не такой теплый, как 10 июня».