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Погода в Иркутске будет капризничать до конца недели

По прогнозу иркутских синоптиков, циклон из Красноярского края, испортивший вечером в воскресенье погоду, принеся с собой дожди, задержится в столице Приангарья, как минимум, до конца недели, сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 39% 751 мм рт. ст. +25°
Источник: Reuters

Как отметила в разговоре с журналистом портала ИрСити начальник гидрометеорологического центра Юлия Янькова, «внезапный выходной в середине этой недели провести на природе вряд ли получится», поскольку циклон во вторник — среду «развернется на полную катушку»:

«Этот циклон будет влиять в основном на южные, центральные и западные районы области. У нас ожидаются интенсивные дожди, часто ливневого характера. В понедельник Иркутск попал в переднюю часть циклона, поэтому пока просто накапливалась кучево-дождевая облачность, дул ветер, но дождя еще не было. Во вторник погода будет хуже, ожидается дождливый день с ветром и не такой теплый, как 10 июня».

Синоптики ожидают, что 11 июня весь день (и, вероятно, ночь) будет идти дождь и дуть сильный порывистый ветер. При этом будет и немного прохладно — до плюс 18 градусов.

В праздничную среду — 12 июня — ждать улучшения погоды не стоит. Как и в четверг, 13-го числа. Причем, не только в Иркутске.

«На Байкале в среду и четверг будет примерно такая же дождливая и неустойчивая погода, только температурный фон будет ниже. Можно констатировать, что настоящего летнего тепла не будет до самых выходных», — добавила Юлия Янькова.

А вот в выходные, как ожидают метеорологи, в Иркутскую область придет теплый воздух с Западной Сибири и Средней Азии. А с ним и жара до плюс 30 градусов.