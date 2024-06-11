Погода в Иркутске будет капризничать до конца недели

Как отметила в разговоре с журналистом портала ИрСити начальник гидрометеорологического центра Юлия Янькова, «внезапный выходной в середине этой недели провести на природе вряд ли получится», поскольку циклон во вторник — среду «развернется на полную катушку»:
«Этот циклон будет влиять в основном на южные, центральные и западные районы области. У нас ожидаются интенсивные дожди, часто ливневого характера. В понедельник Иркутск попал в переднюю часть циклона, поэтому пока просто накапливалась кучево-дождевая облачность, дул ветер, но дождя еще не было. Во вторник погода будет хуже, ожидается дождливый день с ветром и не такой теплый, как 10 июня».
Синоптики ожидают, что 11 июня весь день (и, вероятно, ночь) будет идти дождь и дуть сильный порывистый ветер. При этом будет и немного прохладно — до плюс 18 градусов.
«На Байкале в среду и четверг будет примерно такая же дождливая и неустойчивая погода, только температурный фон будет ниже. Можно констатировать, что настоящего летнего тепла не будет до самых выходных», — добавила Юлия Янькова.
А вот в выходные, как ожидают метеорологи, в Иркутскую область придет теплый воздух с Западной Сибири и Средней Азии. А с ним и жара до плюс 30 градусов.