После «противостояния» с режиссером омский СТД назвал лучший спектакль

Напомним, постановщик в социальных сетях посетовал на отмену указанной номинации, однако, судя по информации из телеграм-канала Министерства культуры Омской области, это оказалось не совсем так.
Собственно, освещая итоги мероприятия, в ведомстве обратили внимание, что в рамках официального конкурса лучший спектакль действительно не был выбран. Принятие решения доверили зрителям: на сцене озвучены итоги зрительского голосования в данной номинации.
«Этот конкурс 30 лет назад начинался, как “конкурс актёрских работ” и теперь мы продолжаем эту традицию. Лучший спектакль назовут только зрители», — цитируют пояснения председателя Омского отделения Союза театральных деятелей (СТД) Владимира Витько в публикации.
Оценка представителей культурного сообщества региона на подобные изменения пока не известна.
Стоит отметить, что первое упоминание о номинации «Лучший спектакль» в рамках конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа», основанного в 1994 году, датировано 2005 годом.