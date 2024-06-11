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После «противостояния» с режиссером омский СТД назвал лучший спектакль

Вечером понедельника, 10 июня 2024 года, оригинальным, по мнению автора, способом завершилось своеобразное «заочное противостояние» главного режиссера Северного драматического театра им. М. А. Ульянова Константина Рехтина и Омского отделения Союза театральных деятелей РФ по поводу номинации «Лучший спектакль» в рамках конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа-2023».

Источник: SuperOmsk.ru

Напомним, постановщик в социальных сетях посетовал на отмену указанной номинации, однако, судя по информации из телеграм-канала Министерства культуры Омской области, это оказалось не совсем так.

Собственно, освещая итоги мероприятия, в ведомстве обратили внимание, что в рамках официального конкурса лучший спектакль действительно не был выбран. Принятие решения доверили зрителям: на сцене озвучены итоги зрительского голосования в данной номинации.

«Этот конкурс 30 лет назад начинался, как “конкурс актёрских работ” и теперь мы продолжаем эту традицию. Лучший спектакль назовут только зрители», — цитируют пояснения председателя Омского отделения Союза театральных деятелей (СТД) Владимира Витько в публикации.

Оценка представителей культурного сообщества региона на подобные изменения пока не известна.

Стоит отметить, что первое упоминание о номинации «Лучший спектакль» в рамках конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа», основанного в 1994 году, датировано 2005 годом.

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