После Дня города в Кемерове отключат воду в нескольких районах

СГК Кузбасса сообщает, что 13 июня в Кемерове начинается второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Горячую воду отключат до 26 июня включительно в нескольких районах города.
«Испытания теплосетей — процедура ежегодная, обязательная и регламентированная законодательством. Она заключается в поэтапной проверке трубопроводов повышенным давлением — на четверть выше рабочего. Подача горячей воды в жилые дома на это время приостанавливается», — напоминаю ресурсники.
Так, воду прекратят поставлять потребителям заискитимской части Центрального района, Заводского района, нескольких микрорайонов Ленинского района и центральной части Кировского района.
Найти свой дом и свериться со сроками можно на интерактивной карте или воспользоваться сервисом «Сроки отключения горячей воды» — для этого нужно набрать в поиске нужный адрес.