Праздник солнцестояния в Окунево Омской области перенесли

С 15 по 23 июня в деревне Окунево Муромцевского района должен был пройти этнофестиваль под открытым небом — «Солнцестояние». Но паводок в Омской области внёс свои коррективы.
«В связи с техническими проблемами даты фестиваля изменены. Новые даты — с 20 по 23 июня. Просим прощения за доставленные неудобства», — сообщили организаторы.
В комментариях под постом они отметили, что место проведения большого костра недоступно из-за разлива реки, добавив, что вода уже точно не успеет уйти с луга.
Напомним, фестиваль включает в себя мастер-классы по традиционным ремесленным технологиям, тематические лекции, практики. Основной поток — туристы, которые едут зарядиться «особой энергетикой» в нагрузку к отдыху на природе.
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