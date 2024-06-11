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Праздник солнцестояния в Окунево Омской области перенесли

В одном из самых мистических мест региона ещё остались последствия паводка.

Источник: Om1.ru

С 15 по 23 июня в деревне Окунево Муромцевского района должен был пройти этнофестиваль под открытым небом — «Солнцестояние». Но паводок в Омской области внёс свои коррективы.

«В связи с техническими проблемами даты фестиваля изменены. Новые даты — с 20 по 23 июня. Просим прощения за доставленные неудобства», — сообщили организаторы.

В комментариях под постом они отметили, что место проведения большого костра недоступно из-за разлива реки, добавив, что вода уже точно не успеет уйти с луга.

Купальский костер состоится в астрономическую дату — с 20 на 21 июня.

Напомним, фестиваль включает в себя мастер-классы по традиционным ремесленным технологиям, тематические лекции, практики. Основной поток — туристы, которые едут зарядиться «особой энергетикой» в нагрузку к отдыху на природе.

Ранее мы писали о погоде на ближайшие месяца. Сначала она готовит омичам температурные качели, а потом надолго станет стабильной.

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