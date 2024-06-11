Ливни с грозой и порывистый ветер накроют Омскую область

Сегодня Омской области будет прохладно, дождливо и ветрено. О том, какая погода в Омске ожидается, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Днем температура составит от +16 до +21 градусов. На большей части Омской области ожидаются дожди с грозой, местами сильные,. Ветер северный со скоростью 8−13 м/с. В отдельных районах возможны порывы ветра до 18 м/с. Атмосферное давление будет расти.
В среду, 12 июня, в течение суток температура будет колебаться от +10 до +26 градусов. Кратковременные дожди пройдут лишь местами. Порывистый ветер сохранится в утренние и ночные часы.
Ранее мы писали, что в Омскую область с четверга придет 30-градусная жара.