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Ливни с грозой и порывистый ветер накроют Омскую область

Порывы ветра могут достигнуть почти 20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 64% 752 мм рт. ст. +25°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня Омской области будет прохладно, дождливо и ветрено. О том, какая погода в Омске ожидается, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем температура составит от +16 до +21 градусов. На большей части Омской области ожидаются дожди с грозой, местами сильные,. Ветер северный со скоростью 8−13 м/с. В отдельных районах возможны порывы ветра до 18 м/с. Атмосферное давление будет расти.

В среду, 12 июня, в течение суток температура будет колебаться от +10 до +26 градусов. Кратковременные дожди пройдут лишь местами. Порывистый ветер сохранится в утренние и ночные часы.

Ранее мы писали, что в Омскую область с четверга придет 30-градусная жара.