Ливни с грозой и порывистый ветер накроют Омскую область

Днем температура составит от +16 до +21 градусов. На большей части Омской области ожидаются дожди с грозой, местами сильные,. Ветер северный со скоростью 8−13 м/с. В отдельных районах возможны порывы ветра до 18 м/с. Атмосферное давление будет расти.