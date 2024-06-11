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Поздравление Игоря Кобзева с Днем России

Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю вас с большим праздником, который посвящен нашей родной стране, — с Днем России!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Уважаемые жители Иркутской области! Поздравляю вас с большим праздником, который посвящен нашей родной стране, — с Днем России!

Три десятилетия назад — 2 июня 1994 года — был подписан президентский Указ № 1113, которым день 12 июня объявлен государственным праздником Российской Федерации.

Каждый прошедший с того момента год учил нас объединяться в едином стремлении: мы хотим видеть нашу страну самостоятельной и свободной, сильной, стабильной и процветающей. Мы гордимся ее тысячелетней историей, верим в ее высокое предназначение и своими руками создаем ее настоящее.

Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для всего нашего общества, чтобы все были едины в мыслях и делах. Так куется новейшая российская история — в слиянии общей и личной ответственности за настоящее и будущее державы, в борьбе за свободу, гражданский мир и демократию. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся роста национальной экономики и развития социальной сферы, сделаем нашу Родину самой могущественной, великой и процветающей страной.

Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях во благо России и Иркутской области!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.