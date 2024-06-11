Поздравление Игоря Кобзева с Днем России

Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для всего нашего общества, чтобы все были едины в мыслях и делах. Так куется новейшая российская история — в слиянии общей и личной ответственности за настоящее и будущее державы, в борьбе за свободу, гражданский мир и демократию. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся роста национальной экономики и развития социальной сферы, сделаем нашу Родину самой могущественной, великой и процветающей страной.