Массовые отключения холодной воды ждут омичей на следующей неделе

Как сообщается на сайте «Омскводоканала», в этот день пройдут ремонтные работы на водопроводе.
С 11:00 до 23:00 воды не будет у абонентов по следующим адресам:
- Ул. 1 Поселковая, 11;
- Ул. Блюхера, 8, 10, 12, 14;
- Ул. Волкова, 1, 1а, 3, 7а, 9, 11, 13;
- Частный сектор и водоразборные колонки по ул. 5−16 Заозерной
А с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители этих домов:
- Ул. Омская, 108, 110, 112, 114, 114/2, 114/3, 106;
- Ул. 9 Линия, 44, 46;
- Ул. Б. Хмельницкого, 42, 42/1.
Горожан просят запастись холодной водой и приносят извинения за временные неудобства.
Напомним, что в Омске из-за празднования Дня России перекроют ряд улиц в центре города.