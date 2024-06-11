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Массовые отключения холодной воды ждут омичей на следующей неделе

В следующий понедельник, 17 июня, на нескольких улицах в Центральном и Советском округах отключат холодную воду.

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте «Омскводоканала», в этот день пройдут ремонтные работы на водопроводе.

С 11:00 до 23:00 воды не будет у абонентов по следующим адресам:

  • Ул. 1 Поселковая, 11;
  • Ул. Блюхера, 8, 10, 12, 14;
  • Ул. Волкова, 1, 1а, 3, 7а, 9, 11, 13;
  • Частный сектор и водоразборные колонки по ул. 5−16 Заозерной

А с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители этих домов:

  • Ул. Омская, 108, 110, 112, 114, 114/2, 114/3, 106;
  • Ул. 9 Линия, 44, 46;
  • Ул. Б. Хмельницкого, 42, 42/1.

Горожан просят запастись холодной водой и приносят извинения за временные неудобства.

Напомним, что в Омске из-за празднования Дня России перекроют ряд улиц в центре города.

ЖКХ