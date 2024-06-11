Чиновник в Кузбассе и его родные пытались оспорить изъятие имущества

Восьмой кассационный суд отклонил жалобы Ижморского чиновника и его близких родственников, которые пытались оспорить судебное решение об изъятии у госслужащего имущества. Он приобрёл его на неподтверждённые доходы.
Это дело о «чёрных лесорубах», в котором участвовал начальник территориального отдела по Ижморскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса. Члены банды вырубили 12,3 тыс. кубических метров деревьев и причинили государству 79 млн рублей ущерба.
«Суд кассационной инстанции признал обоснованными выводы судов первой и апелляционной инстанций о явной несоразмерности полученного дохода должностного лица и его родственников с произведёнными расходами на приобретение недвижимости и автомобилей, доводы ответчиков отклонил», — пишут сотрудники Объединённого пресс-центра судов Кемеровской области.
Прокуратура установила, что в 2018—2019 гг. чиновник и его близкие родственники приобрели 4 квартиры и 4 автомобиля на общую сумму 16 млн рублей. Однако в ходе проверки законность денег подтвердить не удалось. Обращённое в доход государства имущество (3 квартиры и 3 машины) стоило 3,2 млн рублей.