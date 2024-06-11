Чиновник в Кузбассе и его родные пытались оспорить изъятие имущества

Прокуратура установила, что в 2018—2019 гг. чиновник и его близкие родственники приобрели 4 квартиры и 4 автомобиля на общую сумму 16 млн рублей. Однако в ходе проверки законность денег подтвердить не удалось. Обращённое в доход государства имущество (3 квартиры и 3 машины) стоило 3,2 млн рублей.