После полёта омича за продуктами на вертолёте могут возбудить дело

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что 10 июня в Омской области произошёл необычный случай. Напомним, что накануне в телеграм-канале «112» появилось видео, на котором видно, что в населённом пункте приземлился вертолёт. Мужчина посадил воздушное судно прямо на поляну у сельского магазина, а через несколько минут вернулся к воздушному транспортному средству с покупками и улетел.
«Пилот вертолета совершил посадку воздушного судна между частными домами и в непосредственной близости от линии электропередач. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в ведомстве.
Сейчас проводится доследственная проверка по признакам преступлений по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей). Возможно, возбудят уголовное дело.