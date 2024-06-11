После полёта омича за продуктами на вертолёте могут возбудить дело

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что 10 июня в Омской области произошёл необычный случай. Напомним, что накануне в телеграм-канале «112» появилось видео, на котором видно, что в населённом пункте приземлился вертолёт. Мужчина посадил воздушное судно прямо на поляну у сельского магазина, а через несколько минут вернулся к воздушному транспортному средству с покупками и улетел.