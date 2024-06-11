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После полёта омича за продуктами на вертолёте могут возбудить дело

Пилот сблизился с линиями электропередачи. Сейчас идёт доследственная проверка.

Источник: Om1.ru

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР сообщили, что 10 июня в Омской области произошёл необычный случай. Напомним, что накануне в телеграм-канале «112» появилось видео, на котором видно, что в населённом пункте приземлился вертолёт. Мужчина посадил воздушное судно прямо на поляну у сельского магазина, а через несколько минут вернулся к воздушному транспортному средству с покупками и улетел.

«Пилот вертолета совершил посадку воздушного судна между частными домами и в непосредственной близости от линии электропередач. Пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Сейчас проводится доследственная проверка по признакам преступлений по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей). Возможно, возбудят уголовное дело.