Православные отмечают день памяти небесного врача: чем известен Лука Крымский

Во вторник, 11 июня, Русская православная церковь отмечает день памяти святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Хирург, внесший немалый вклад в развитие отечественной медицины и спасший тысячи жизней, в своих действиях доверялся Богу. Он всегда молитвенно испрашивал благословения для себя и пациента, а в операционной всегда стояла икона.
«Со дня земной кончины архиепископа Крымского Луки прошло немногим больше полувека, но святой уже стал одним из самых почитаемых православными верующими в России. В болезни, часто перед операцией, верующие обращаются к святителю Луке, надеясь, что и для них святой хирург попросит благословения у Господа», — комментируют в Челябинской области.
Там напоминают, что в Металлургическом районе на территории городской больницы № 6 есть храм в честь святителя Луки Крымского.