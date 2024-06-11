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Православные отмечают день памяти небесного врача: чем известен Лука Крымский

В Металлургическом районе на территории городской больницы № 6 есть храм в честь святителя Луки Крымского.

Во вторник, 11 июня, Русская православная церковь отмечает день памяти святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Хирург, внесший немалый вклад в развитие отечественной медицины и спасший тысячи жизней, в своих действиях доверялся Богу. Он всегда молитвенно испрашивал благословения для себя и пациента, а в операционной всегда стояла икона.

«Со дня земной кончины архиепископа Крымского Луки прошло немногим больше полувека, но святой уже стал одним из самых почитаемых православными верующими в России. В болезни, часто перед операцией, верующие обращаются к святителю Луке, надеясь, что и для них святой хирург попросит благословения у Господа», — комментируют в Челябинской области.

Там напоминают, что в Металлургическом районе на территории городской больницы № 6 есть храм в честь святителя Луки Крымского.

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