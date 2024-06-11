Православные отмечают день памяти небесного врача: чем известен Лука Крымский

«Со дня земной кончины архиепископа Крымского Луки прошло немногим больше полувека, но святой уже стал одним из самых почитаемых православными верующими в России. В болезни, часто перед операцией, верующие обращаются к святителю Луке, надеясь, что и для них святой хирург попросит благословения у Господа», — комментируют в Челябинской области.