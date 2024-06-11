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В МЧС предупредили собирающихся в лес казахстанцев

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям предупредили о том, что нельзя делать в лесу, передает Tengrinews.kz.

Для предотвращения пожаров при посещении лесов не следует выбрасывать в лесу горящие спички, окурки или тлеющие материалы, которые могут вызвать возгорание.

Спасатели советуют избегать разводить костры или разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке, так как это может спровоцировать быстрое распространение огня.

Не стоит оставлять стеклянные предметы, которые при солнечной погоде могут стать причиной возгорания сухой растительности.

Кроме того, в МЧС посоветовали не производить выжигание сухой травы, чтобы избежать мгновенного распространения огня на лес.

В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить по номерам 101 и 112.

МЧС