Казахстанцы с редкими заболеваниями боятся остаться без лекарств

«Сегодня для людей, живущих с орфанными заболеваниями, существует проблема отсутствия бесперебойного государственного обеспечения медикаментами. А в случае оптимизации и, следовательно, перевода нозологий и препаратов, включенных в перечень АЛО, на уровень фонда, это приведет к срыву терапии у текущих пациентов, создаст барьеры для получения терапии для новых пациентов и в конечном итоге будут страдать наши с вами граждане, что приведет к социальной напряженности, ведь испытание болезнью и еще болезнью ребенка — это очень тяжело! Реальная картина сегодняшнего дня такова, что орфанных заболеваний гораздо больше и, следовательно, требуется гораздо больше затрат. Поэтому перечень должен быть не только расширен, но и должен предусматривать современные и эффективные методы терапии».