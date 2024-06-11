12 июня в Красноярском крае изменится расписание электричек

Будет назначена дополнительная электричка до станции Кемчуг. Отправление со станции Красноярск в 14:47, прибытие на станцию Кемчуг в 16:52. В обратном направлении поезд проследует до станции Красноярск Северный. Отправление со станции Кемчуг в 17:00, прибытие на станцию Красноярск Северный в 19:22.