12 июня в Красноярском крае изменится расписание электричек

В Красноярском крае, 12 июня, в День России, изменится расписание электричек. Об этом сообщили в КрасЖД.
Электропоезда будут курсировать по расписанию субботы. Обратите внимания на следующие изменения:
Красноярск — Иланская, отправление со станции Красноярск в 9:48, в обратном направлении отправление со станции Иланская в 14:58;
Красноярск — Мана, отправление со станции Красноярск в 10:12, в обратном направлении отправление со станции Мана в 15:42.
Будет назначена дополнительная электричка до станции Кемчуг. Отправление со станции Красноярск в 14:47, прибытие на станцию Кемчуг в 16:52. В обратном направлении поезд проследует до станции Красноярск Северный. Отправление со станции Кемчуг в 17:00, прибытие на станцию Красноярск Северный в 19:22.
Изменения не коснутся направлений Решоты — Чунояр и Ачинск — Лесосибирск в Красноярском крае, а также электричек в Хакасии и Кемеровской области.
Прежде, чем отправляться в путь, уточняйте расписание в Краспригороде.
Напомним, с 3 июня проезд в электричках существенно подорожал. Цена на билеты стала больше на 25%.