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Как безвредно защитить дом от комаров, совет ученых

В ходе недавнего исследования был найден лучший природный репеллент, который защищает от комаров в доме не хуже химии. Подробнее рассказывает Tengri Life со ссылкой на Doctor Piter.

Источник: AP 2023

О том, как защитить людей от комаров без химии, задумались африканские ученые. В Африке проблема стоит особенно остро. Местные комары переносят малярию и много других опасных болезней. К тому же в последние годы кровососущих стало значительно больше.

«Вырубка лесов, стоячие водоемы, канавы и болота приводят к увеличению популяции комаров в Африке, что вызывает большую тревогу».

говорят в Университете Табмана (Либерия).

Ученые задались вопросом, что бы такое посадить возле домов для отпугивания комаров. Спасительным растением оказалась цитронелла.

Исследователи посадили густые ряды цитронеллы вокруг студенческих общежитий своего университета, а потом проверили концентрацию комаров в жилых помещениях. Как именно изучали численность комаров, в исследовании не говорится. Однако ученые заверили: насекомых стало значительно меньше.

«Цитронелла помогает сократить контакт человека с комарами в жилых помещениях. Было замечено, что эти растения замедляют размножение комаров, а также предотвращают заболеваемость малярией среди местных жителей».

приходят к выводу исследователи.

Цитронелла — вид многолетней травы, которая растет в Азии. Масло, входящее в состав этого растения, источает лимонный аромат и эффективно отпугивает комаров.

Как спастись от комаров на даче

Регулярно очищайте стоящую воду в канализационных трубах, почаще чистите канавы, чтобы вода не застаивалась.

Не держите ведра с водой на улице. Накрывайте крышкой или тентом бочки с водой и бассейн.

  • Чаще подстригайте траву, избавляйтесь от зарослей.
  • Используйте противомоскитные сетки на дверях и окнах.
  • Посадите рядом с домом грядки с розмарином и мелиссой — эти растения также помогают отпугнуть комаров.

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