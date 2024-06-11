Как безвредно защитить дом от комаров, совет ученых

О том, как защитить людей от комаров без химии, задумались африканские ученые. В Африке проблема стоит особенно остро. Местные комары переносят малярию и много других опасных болезней. К тому же в последние годы кровососущих стало значительно больше.
«Вырубка лесов, стоячие водоемы, канавы и болота приводят к увеличению популяции комаров в Африке, что вызывает большую тревогу».
Ученые задались вопросом, что бы такое посадить возле домов для отпугивания комаров. Спасительным растением оказалась цитронелла.
Исследователи посадили густые ряды цитронеллы вокруг студенческих общежитий своего университета, а потом проверили концентрацию комаров в жилых помещениях. Как именно изучали численность комаров, в исследовании не говорится. Однако ученые заверили: насекомых стало значительно меньше.
«Цитронелла помогает сократить контакт человека с комарами в жилых помещениях. Было замечено, что эти растения замедляют размножение комаров, а также предотвращают заболеваемость малярией среди местных жителей».
Цитронелла — вид многолетней травы, которая растет в Азии. Масло, входящее в состав этого растения, источает лимонный аромат и эффективно отпугивает комаров.
Как спастись от комаров на даче
Регулярно очищайте стоящую воду в канализационных трубах, почаще чистите канавы, чтобы вода не застаивалась.
Не держите ведра с водой на улице. Накрывайте крышкой или тентом бочки с водой и бассейн.
- Чаще подстригайте траву, избавляйтесь от зарослей.
- Используйте противомоскитные сетки на дверях и окнах.
- Посадите рядом с домом грядки с розмарином и мелиссой — эти растения также помогают отпугнуть комаров.