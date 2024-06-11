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Движение автомобилей ограничат с 11 июня по улице Баррикад в Иркутске

Ограничение связано с ремонтными работами на двух участках.

Источник: Комсомольская правда

На двух участках улицы Баррикад в Иркутске проведено ограничение на проезд автотранспорта с 11 июня. Необходимая мера заботы о ремонтных работах. На объекте начинается строительство нового теплового объекта. Об этом сообщили на тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска».

— Первый участок находится по улице Щедрина от Напольной до Сарафановской. Второй, где будет затруднен проезд по Баррикаду от Щедрина до Писарева, — говорится в сообщении.

Запрет будет действовать с 09:00 11 июня по 20:00 31 июля. В этот период автомобилистам заранее планируют пути объезда.

Ранее КП-Иркутска сообщала, что в Правобережном районе Братска завершается ремонт трассы «Вилюй».