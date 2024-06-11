1. Однопартийная пресса, однопартийная власть, инакомыслящих — в тюрьму на 20 лет: Кого так боится Санду, начав жесткие репрессии, — президент Молдовы не может не знать, что ее будут еще больше ненавидеть.
2. Стало известно, что взорвалось возле лицея в Кишиневе с такой силой, что мужчине оторвало палец: Сообщаем подробности.
3. В Молдове подросток застрелился из отцовского ружья: Знакомые говорят, он что совершил самоубийство из-за того, что не сдал экзамен.
4. В Молдове адская жара, местами грозы и ливни: Лучше сидеть дома.
5. Более половины граждан Молдовы могут попасть за решётку за свободомыслие на 20 лет: Президент Санду перед выборами промульгировала карательный закон за измену Родине.