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Топ-5 новостей в Молдове на 11 июня

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 11 июня 2024 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. Однопартийная пресса, однопартийная власть, инакомыслящих — в тюрьму на 20 лет: Кого так боится Санду, начав жесткие репрессии, — президент Молдовы не может не знать, что ее будут еще больше ненавидеть.

2. Стало известно, что взорвалось возле лицея в Кишиневе с такой силой, что мужчине оторвало палец: Сообщаем подробности.

3. В Молдове подросток застрелился из отцовского ружья: Знакомые говорят, он что совершил самоубийство из-за того, что не сдал экзамен.

4. В Молдове адская жара, местами грозы и ливни: Лучше сидеть дома.

5. Более половины граждан Молдовы могут попасть за решётку за свободомыслие на 20 лет: Президент Санду перед выборами промульгировала карательный закон за измену Родине.