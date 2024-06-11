МРОТ с 2025 года вырастет на 15%

С 2018 года МРОТ составляет не менее 100% прожиточного минимума. В 2023 году в соответствии с принятым законом его сумма составила 19 242 рубля. Выступая на съезде профсоюзов в апреле, президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ должен вырасти вдвое — и достигнуть 35 тыс. рублей.