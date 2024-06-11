В Башкирии расчистили от мусора прибрежную территорию озера Асликуль.

В Давлекановском районе Башкирии, на территории природного парка «Аслы-Куль», состоялся большой экологический субботник в рамках акции «Вода России». Участники субботника расчистили от мусора прибрежную территорию Асликуль, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
В уборке прибрежной территории участвовали более 20 человек. Среди них — сотрудники природного парка «Аслы-Куль» и неравнодушные жители близлежащих сел Бурангулово и Чапаево. Вместе они прошли примерно два километра береговой линии и собрали 28 мешков твердых коммунальных отходов, включая пластиковые бутылки, битое стекло, консервные банки, мешки с пищевыми отходами
«Все участники акции внесли свой вклад в сохранение уникального озера республики, которое находится в составе одноименного природного парка», — отметили в министерстве.
Особо охраняемая природная территория имеет научное, природоохранное, хозяйственное, эстетическое и рекреационное значение. Из-за особенностей природного комплекса на его территории запрещена любая хозяйственная деятельность, наносящая вред экосистемам озера и приводящая к его загрязнению, изменению гидрологического режима.
«Именно поэтому все наши экологические мероприятия направлены на улучшение состояния ООПТ, а также на привлечение внимания общественности к проблемам экологии и бережному отношению к природе», — сказала начальник обособленного структурного подразделения природный парк «Аслы-Куль» Гузель Гильманова. — Мы проводим их в соответствии с целями национального проекта «Экология»".
Нацпроект «Экология» нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.