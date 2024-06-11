В Башкирии расчистили от мусора прибрежную территорию озера Асликуль.

«Именно поэтому все наши экологические мероприятия направлены на улучшение состояния ООПТ, а также на привлечение внимания общественности к проблемам экологии и бережному отношению к природе», — сказала начальник обособленного структурного подразделения природный парк «Аслы-Куль» Гузель Гильманова. — Мы проводим их в соответствии с целями национального проекта «Экология»".