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Под Красноярском на берегу реки Мана построят 60 модульных отелей

Туристов здесь ждут уже в июне.

Источник: Аргументы и факты

Возле Дивногорска на берегах реки Мана продолжается строительство модульных отелей. Еще 60 номеров для туристов появится до конца этого года.

Строительство базы отдыха ведется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Накануне там побывал с инспекцией руководитель агентства по туризму Красноярского края Тарас Яскевич.

На территории «МанаПарк» уже стоят пять одноэтажных модулей. Также строится двухэтажный дом. Внутри собрана мебель, проведены вода и электричество, территория вокруг модулей благоустраивается. Первых гостей здесь уже смогут принять в июне.

В экопарке «Манаград», благодаря государственной поддержке, 17 новых номеров в модульных домах будут сданы осенью. Еще 18 модульных домов с 25 номерами строят на базе отдыха «Пикник-парк» вблизи залива Шумиха на Красноярском море.

А вот до базы отдыха «Берендей», где также побывал Яскевич, можно добраться только по воде на теплоходе или на катерах, а зимой на машине по льду. По нацпроекту здесь возводят 14 номеров в 7 модульных домах.

Напомним, в Красноярске начали благоустраивать самый популярный у горожан пляж — на острове Отдыха.

туризм и отдых