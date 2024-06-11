Под Красноярском на берегу реки Мана построят 60 модульных отелей

Возле Дивногорска на берегах реки Мана продолжается строительство модульных отелей. Еще 60 номеров для туристов появится до конца этого года.
Строительство базы отдыха ведется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Накануне там побывал с инспекцией руководитель агентства по туризму Красноярского края Тарас Яскевич.
В экопарке «Манаград», благодаря государственной поддержке, 17 новых номеров в модульных домах будут сданы осенью. Еще 18 модульных домов с 25 номерами строят на базе отдыха «Пикник-парк» вблизи залива Шумиха на Красноярском море.
А вот до базы отдыха «Берендей», где также побывал Яскевич, можно добраться только по воде на теплоходе или на катерах, а зимой на машине по льду. По нацпроекту здесь возводят 14 номеров в 7 модульных домах.
Напомним, в Красноярске начали благоустраивать самый популярный у горожан пляж — на острове Отдыха.