Стали известны соперники ХК «Сибирь» в первых матчах нового сезона КХЛ

Из сообщения следует, что «Сибирь» начнет сезон с выездной серии. Первый матч состоится 4 сентября — соперником станет «Авангард» из Омска.
6 сентября «Сибирь» сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге, 10 сентября — с ЦСКА в Москве.
На 15 сентября запланирован первый домашний матч, где «снеговики» вновь встретятся с омским «Авангардом».
Напомним, что в конце мая ХК «Сибирь» утвердил новый тренерский штаб. Главным тренером стал Вадим Епанчинцев, который провел прошлый сезон «Югре». Ярослав Люзенков занял должность ассистента главного тренера. Тренером по защитникам стал Андрей Сапожников, за физическую подготовку будет отвечать Владислав Занковец.
Ранее «Прецедент» сообщал, что футбольный клуб «Новосибирск» решили переименовать в «Сибирь».
Егор САФРОНОВ.