Стали известны соперники ХК «Сибирь» в первых матчах нового сезона КХЛ

Напомним, что в конце мая ХК «Сибирь» утвердил новый тренерский штаб. Главным тренером стал Вадим Епанчинцев, который провел прошлый сезон «Югре». Ярослав Люзенков занял должность ассистента главного тренера. Тренером по защитникам стал Андрей Сапожников, за физическую подготовку будет отвечать Владислав Занковец.