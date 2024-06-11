В праздничный День России в Воронеже будут жара и гроза

Погоду области будет определять антициклон. Об этом сообщил местный гидрометцентр.
Сегодня, во вторник, 11 июня, на территории региона переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный 8−13 м/с. Температура воздуха днем 29−34°, в отдельных районах сильная жара до 35°.
В Воронеже без осадков, температура 32−34°.
В среду, 12 июня, по области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер южный 7−12 м/с, при грозах порывы до 17 м/с. Температура ночью 15−20°, днем 29−34°, местами сильная жара до 36°.
В Воронеже ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17−19°, днем 31−33°.
В четверг, 13 июня, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами сильные. Днем местами грозы, в отдельных районах град. Ветер южный с переходом на северный 6−11 м/с, днем при грозах местами порывы до 17 м/с. Температура ночью 15−20 м/с, днем 27−32°.
В Воронеже кратковременные дожди, днем грозы. Температура ночью 17−19°, днем 29−31°.
Самый жаркий день 11 июня наблюдался в 1971 году — 33,4°. А самый холодный день 11 июня зафиксирован в 1963 году — 4° тепла.