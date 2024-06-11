В праздничный День России в Воронеже будут жара и гроза

В среду, 12 июня, по области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, днем в отдельных районах град. Ветер южный 7−12 м/с, при грозах порывы до 17 м/с. Температура ночью 15−20°, днем 29−34°, местами сильная жара до 36°.