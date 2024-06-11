Дополнительные электропоезда назначили из Челябинска в Екатеринбург и Магнитогорск

Дополнительные поезда «Орланы» из Челябинска в Екатеринбург назначили на 12 и 13 июня. Кроме того, рейсы будут выполняться трижды в день вплоть до 17 июня.
Из Екатеринбурга поезд будет отправляться в 8:36, 11:10 и 18:00, а из Челябинска — в 6:39, 13:38 и 19:06, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.
Также назначены дополнительные «Ласточки» из Челябинска в Магнитогорск, отправление из этих городов 12 июня будет осуществляться в 12:35 и 11:30 соответственно.
Пригородный поезд сообщением Полетаево-1 — Челябинск (отправление 07:41, курсирует по рабочим дням) отменен 12 июня.