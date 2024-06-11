Сегодня работающих россиян, включая жителей Башкирии, ждет сокращенный рабочий день.
Напомним, 12 июня — День России — объявлен в стране праздничным днем. Соответственно, накануне праздника, 11 июня, рабочий день будет сокращенным.
Сегодня жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день.
Сегодня работающих россиян, включая жителей Башкирии, ждет сокращенный рабочий день.
Напомним, 12 июня — День России — объявлен в стране праздничным днем. Соответственно, накануне праздника, 11 июня, рабочий день будет сокращенным.