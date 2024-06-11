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Сегодня жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день

Сегодня жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день.

Источник: Башинформ

Сегодня работающих россиян, включая жителей Башкирии, ждет сокращенный рабочий день.

Напомним, 12 июня — День России — объявлен в стране праздничным днем. Соответственно, накануне праздника, 11 июня, рабочий день будет сокращенным.

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