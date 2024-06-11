Испытания на теплосетях в Новосибирске: отключат горячую воду в четырех районах

С 17 по 29 июня в Новосибирске стартует второй этап гидравлических испытаний на теплосетях. В связи с этим горячую воду отключат в следующих районах:
Заельцовский район: ул. Линейная (от ул. Нарымская-Плановая до реки Обь), Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Д. Ковальчук, Галущака.
Железнодорожный район: ул. Железнодорожная, 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).
Центральный район: ул. Кольцова, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали), Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М. Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская (от Горького до Депутатской).
Дзержинский район: ул. Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.
Подробный график отключений можно посмотреть на интерактивной карте на сайте СГК.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске силовики обнаружили «гостя» в цветочной клумбе.