В Марьине благоустроят парк Героев Отечественной войны 1812 года

Специалисты заменят покрытие дорожек, обновят газон, установят новые скамейки и фонари со светодиодными светильниками. В местах отдыха разобьют клумбы, на площадке для выгула и дрессировки собак установят современные снаряды для занятий.
Сейчас в парке прокладывают кабельную канализацию для установки новой системы освещения, проводят геодезические работы, готовят основания для дорожек и тропинок.
В спортивной зоне вблизи Проектируемого проезда № 769 планируют разместить уличные тренажеры и столы для настольного тенниса, а также привести в порядок площадки для волейбола и баскетбола.
В той же части парка можно будет отдохнуть с детьми. На детской площадке появятся многоуровневые игровые комплексы с горками, песочницей, каруселью и качелями. Для малышей оборудуют отдельную зону, где установят яркие игровые комплексы в виде корабля, машины и домика. На площадках уложат специальное безопасное покрытие, а по всему периметру поставят удобные лавочки.
Кроме того, работы проведут на площадке для отдыха и спорта рядом с домом 6 на улице Верхние Поля. Взрослые там смогут заниматься воркаутом, для малышей поставят развивающий игровой модуль, а для детей постарше установят игровые комплексы, качели и карусель. В порядок также приведут детскую площадку возле дома 6 б.