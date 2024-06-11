В Марьине благоустроят парк Героев Отечественной войны 1812 года

В той же части парка можно будет отдохнуть с детьми. На детской площадке появятся многоуровневые игровые комплексы с горками, песочницей, каруселью и качелями. Для малышей оборудуют отдельную зону, где установят яркие игровые комплексы в виде корабля, машины и домика. На площадках уложат специальное безопасное покрытие, а по всему периметру поставят удобные лавочки.