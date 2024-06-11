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В Марьине благоустроят парк Героев Отечественной войны 1812 года

На юго-востоке столицы благоустроят парк Героев Отечественной войны 1812 года. Работы пройдут на площади 2,8 гектара. В порядок приведут спортивные площадки и зоны для досуга с детьми, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Специалисты заменят покрытие дорожек, обновят газон, установят новые скамейки и фонари со светодиодными светильниками. В местах отдыха разобьют клумбы, на площадке для выгула и дрессировки собак установят современные снаряды для занятий.

Сейчас в парке прокладывают кабельную канализацию для установки новой системы освещения, проводят геодезические работы, готовят основания для дорожек и тропинок.

В спортивной зоне вблизи Проектируемого проезда № 769 планируют разместить уличные тренажеры и столы для настольного тенниса, а также привести в порядок площадки для волейбола и баскетбола.

В той же части парка можно будет отдохнуть с детьми. На детской площадке появятся многоуровневые игровые комплексы с горками, песочницей, каруселью и качелями. Для малышей оборудуют отдельную зону, где установят яркие игровые комплексы в виде корабля, машины и домика. На площадках уложат специальное безопасное покрытие, а по всему периметру поставят удобные лавочки.

Кроме того, работы проведут на площадке для отдыха и спорта рядом с домом 6 на улице Верхние Поля. Взрослые там смогут заниматься воркаутом, для малышей поставят развивающий игровой модуль, а для детей постарше установят игровые комплексы, качели и карусель. В порядок также приведут детскую площадку возле дома 6 б.

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