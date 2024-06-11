Волгоградцев предупредили о вредных для здоровья макаронах

Самыми полезными считаются макароны, сделанные из цельного зерна. В конечном продукте сохраняется больше витаминов и минералов, в том числе необходимой для правильной работы ЖКТ клетчатки.
Без опаски для здоровья можно съесть пасту с высоким содержанием белка (около 12 г вещества на 100 г продукта). Макароны из кукурузы, риса, гречки и других злаков также не навредят организму.
Вредными считаются лапша быстрого приготовления и продукты с высококалорийными добавками. После такой пищи чувство голода вернется практически моментально, а с лишними килограммами придется еще долго бороться, предупредили в Роскачестве.
Исключить макароны из своего рациона советуют людям с непереносимостью глютена, пациентам с панкреатитом, а также тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.