Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупредили о вредных для здоровья макаронах

Макароны — один из самых популярных гарниров, однако врачи уверены, что нужно выбирать определенные сорта, чтобы не навредить себе.

Источник: РИА "Новости"

Самыми полезными считаются макароны, сделанные из цельного зерна. В конечном продукте сохраняется больше витаминов и минералов, в том числе необходимой для правильной работы ЖКТ клетчатки.

Без опаски для здоровья можно съесть пасту с высоким содержанием белка (около 12 г вещества на 100 г продукта). Макароны из кукурузы, риса, гречки и других злаков также не навредят организму.

Вредными считаются лапша быстрого приготовления и продукты с высококалорийными добавками. После такой пищи чувство голода вернется практически моментально, а с лишними килограммами придется еще долго бороться, предупредили в Роскачестве.

Исключить макароны из своего рациона советуют людям с непереносимостью глютена, пациентам с панкреатитом, а также тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

здоровье