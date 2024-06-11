МЧС предупреждает белорусов о грозах во вторник

В Бресте, Витебске и Гродно дневная температура воздуха также составит +22…+24°C. В этих областных центрах во вторник прогнозируется облачная с прояснениями погода, в Бресте и Гродно существенных осадков не ожидается, а в Витебске пройдет кратковременный дождь и возможна гроза с порывами ветра до 14 м/с. Ветер западный 5−10 м/с.