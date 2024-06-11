Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупреждает белорусов о грозах во вторник

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Грозы ожидаются днем во вторник по восточной половине Беларуси, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 68% 753 мм рт. ст. +19°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Белгидромет также объявил оранжевый уровень опасности на вторник из-за гроз.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем в основном по восточной половине страны пройдут дожди, местами сильные дожди и грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер западный 5−10 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с, местами — 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит +21…+27°С.

Прогноз погоды по регионам

В Минске во вторник установится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +22…+24°C. Ветер западный 5−10 м/с.

В Бресте, Витебске и Гродно дневная температура воздуха также составит +22…+24°C. В этих областных центрах во вторник прогнозируется облачная с прояснениями погода, в Бресте и Гродно существенных осадков не ожидается, а в Витебске пройдет кратковременный дождь и возможна гроза с порывами ветра до 14 м/с. Ветер западный 5−10 м/с.

В Могилеве будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, +23…+25°C, ветер западный 5−10 м/с, при грозе порывы будут достигать 14 м/с.

В Гомеле сегодня ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — +25…+27°C. Во вторник в городе над Сожем будет облачно с прояснениями, прогнозируется дождь, временами сильный дождь. Также прогремит гроза. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.