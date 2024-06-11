МЧС предупреждает белорусов о грозах во вторник

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения. Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Белгидромет также объявил оранжевый уровень опасности на вторник из-за гроз.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Днем в основном по восточной половине страны пройдут дожди, местами сильные дожди и грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер западный 5−10 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с, местами — 15−20 м/с. Дневная температура воздуха составит +21…+27°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске во вторник установится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +22…+24°C. Ветер западный 5−10 м/с.
В Бресте, Витебске и Гродно дневная температура воздуха также составит +22…+24°C. В этих областных центрах во вторник прогнозируется облачная с прояснениями погода, в Бресте и Гродно существенных осадков не ожидается, а в Витебске пройдет кратковременный дождь и возможна гроза с порывами ветра до 14 м/с. Ветер западный 5−10 м/с.
В Могилеве будут схожие погодные условия: облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, +23…+25°C, ветер западный 5−10 м/с, при грозе порывы будут достигать 14 м/с.
В Гомеле сегодня ожидается самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — +25…+27°C. Во вторник в городе над Сожем будет облачно с прояснениями, прогнозируется дождь, временами сильный дождь. Также прогремит гроза. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.