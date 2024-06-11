«Конец света» наступит на четыре дня в Надеждинском районе Приморья

Речь идёт о потребителях электричества, присоединённых к подстанции Тавричанка. Хотя в сообщении ситуация названа «полным ограничением», тем не менее свет в квартирах приморцев всё же включать будет, но лишь в вечернее и ночное время. Отключения запланированы с 6 часов утра до 17 часов. Обесточивать жильё надеждинцев собираются 17, 18, 20 и 21 июня. Вероятно, день 19 июня, не указанный в пресс-релизе, дан людям в качестве передышки в столь суровых условиях существования.