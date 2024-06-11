Демешин: Проект «Обход Хабаровска» важен для развития региона

«Концессия вызывает очень много вопросов о бюджетном применении. В конечном итоге, пусть и опосредовано, но это тоже бюджетные деньги плюс кредитные, которое мы взяли. То, что это нужный проект, то, что мы не обойдемся без его развития, однозначно, да. Однако я узнавал, будет ли нам дополнительное финансирование на этот счет, на что мне ответили, что работы должны проводиться на условия софинонсирования, дать денег готовы, но среди источников нет нашего финансирования. К сожалению, регион не зарабатывает таких денег, чтобы сходу, потянуть эту программу. Поэтому в этом году мы, наверное, не выйдем на следующий этап “Обхода”. Я постараюсь эти деньги за осень-зиму изыскать, ставлю стратегическую цель», — отметил Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.