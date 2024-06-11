Демешин: Проект «Обход Хабаровска» важен для развития региона

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, рассказал о строительстве автодороги «Обход Хабаровска», сообщает «АиФ-Дальинформ».
«Обход Хабаровска» — это первая автотрасса в регионе, по которой разрешено движение с максимальной скоростью до 120 км в час. Ее пропускная способность составляет до 31 тысяч автомобилей в сутки.
Однако пока продолжение строительства второго этапа автодороги невозможно из-за отсутствия средств.
«Концессия вызывает очень много вопросов о бюджетном применении. В конечном итоге, пусть и опосредовано, но это тоже бюджетные деньги плюс кредитные, которое мы взяли. То, что это нужный проект, то, что мы не обойдемся без его развития, однозначно, да. Однако я узнавал, будет ли нам дополнительное финансирование на этот счет, на что мне ответили, что работы должны проводиться на условия софинонсирования, дать денег готовы, но среди источников нет нашего финансирования. К сожалению, регион не зарабатывает таких денег, чтобы сходу, потянуть эту программу. Поэтому в этом году мы, наверное, не выйдем на следующий этап “Обхода”. Я постараюсь эти деньги за осень-зиму изыскать, ставлю стратегическую цель», — отметил Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин.
«Моя задача — узнать наших производителей и китайских промышленников, связать их, создать синергию, как это мы делали по ряду других регионов страны. Например, это мы делали на Урале делали, в Калуге. Все эти вопросы комплексные, и решать их нужно, в том числе, с вашей помощью», — добавил Дмитрий Демешин.