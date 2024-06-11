Часть дороги в центре Минска будет временно перекрыта во вторник

Речь идет об участке на улице Кирова от улицы Ленина до Свердлова, где во вторник 11 июня с 16:00 до 18:30 будет запрещено движение всех транспортных средств и самоходных машин.
В документе говорится, что связано это с проведением массового мероприятия.
Открытие трудового семестра
Во вторник 11 июня около 5 тысяч бойцов студенческих отрядов Минска примут участие в открытии третьего трудового семестра на стадионе «Динамо».
Перед началом торжественной части мероприятия по улице Кирова в сторону главной центральной арки стадиона «Динамо» состоится молодежное студотрядовское шествие делегаций каждого района белорусской столицы. Затем на главной сцене начнется церемония вручения студотрядам символических трудовых путевок и новых флагов.
А после этого стартует open-air «Лето. Солнце. Студотряд», где выступят популярные белорусские исполнители.