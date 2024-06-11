В бассейне реки Пскем в Узбекистане установят систему раннего оповещения населения о наводнениях

По словам главы ЮНЕСКО, системы раннего оповещения о наводнениях в бассейнах реки Талгар в Казахстане, реки Пскем в Узбекистане, а также в Алайской долине в Кыргызстане будут установлены этим летом. Планируется также внедрение этой системы в Таджикистане. районе Кашкадарьинской области была зафиксирована утечка воды. Территории близлежащих районов начало подтапливать.