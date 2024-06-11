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В бассейне реки Пскем в Узбекистане установят систему раннего оповещения населения о наводнениях

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Этим летом в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане при участии ЮНЕСКО установят системы оповещения о наводнениях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом генеральный директор Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле сообщила на Форуме ледников в Душанбе.

По словам главы ЮНЕСКО, системы раннего оповещения о наводнениях в бассейнах реки Талгар в Казахстане, реки Пскем в Узбекистане, а также в Алайской долине в Кыргызстане будут установлены этим летом. Планируется также внедрение этой системы в Таджикистане. районе Кашкадарьинской области была зафиксирована утечка воды. Территории близлежащих районов начало подтапливать.