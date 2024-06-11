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Часть Алматы осталась без света из-за ремонтных работ

Утром 11 июня 2024 года в Алмалинском районе Алматы отключили электричество. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты аварийных отключений на сайте «Алатау Жарык Компаниясы». В компании дали пояснения Zakon.kz.

Источник: pxhere

По сообщению АО «АЖК», частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц:

  • Солодовникова, Ауэзова, Сатпаева, Жарокова;
  • Есенжанова, Жемчужная, Шакарима, Тлендиева;
  • Сатпаева, Тургут Озала, Мынбаева, Туркебаева;
  • Шевченко, Муканова, Жамбыла, Байзакова.

На сайте указано, что время отключения с 8:00 до 17:00.

Также на запрос корреспондента Zakon.kz в АО «АЖК» уточнили, что в Алмалинском районе аварийных ситуаций в подаче электроснабжения не наблюдается.

«В квадрате Шевченко — Байзакова — Муканова — Жамбыла ведутся плановые ремонтные работы на ТП-2134. Плановые ремонтные работы проводятся с 08:00 до 17:00».

Пресс-служба АО «АЖК»

В компании также подчеркнули, что отключения электроэнергии разделяются на плановые и неплановые, или еще их называют аварийными. Плановые отключения необходимы для поддержания оборудования в исправном состоянии.

Отключения света происходят на постоянной основе. 26 апреля частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц Шарипова — Кожамкулова — Абая — Жамбыла.

ЖКХ