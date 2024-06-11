Часть Алматы осталась без света из-за ремонтных работ

По сообщению АО «АЖК», частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц:
- Солодовникова, Ауэзова, Сатпаева, Жарокова;
- Есенжанова, Жемчужная, Шакарима, Тлендиева;
- Сатпаева, Тургут Озала, Мынбаева, Туркебаева;
- Шевченко, Муканова, Жамбыла, Байзакова.
На сайте указано, что время отключения с 8:00 до 17:00.
Также на запрос корреспондента Zakon.kz в АО «АЖК» уточнили, что в Алмалинском районе аварийных ситуаций в подаче электроснабжения не наблюдается.
«В квадрате Шевченко — Байзакова — Муканова — Жамбыла ведутся плановые ремонтные работы на ТП-2134. Плановые ремонтные работы проводятся с 08:00 до 17:00».
В компании также подчеркнули, что отключения электроэнергии разделяются на плановые и неплановые, или еще их называют аварийными. Плановые отключения необходимы для поддержания оборудования в исправном состоянии.
Отключения света происходят на постоянной основе. 26 апреля частичные отключения электроэнергии произошли в квадрате улиц Шарипова — Кожамкулова — Абая — Жамбыла.