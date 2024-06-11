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Сегодня некоторые районы Ташкента временно остались без света и газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня из-за ремонтных работ в нескольких районах столицы отключили свет и газ, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации столичного РЭС, отключения затронули:

Алмазарский район — отдельные локации махаллей «Олтинсой», «Ислом ота», «Хичкирик», «Истикбол», «Галаба», «Табассум», «Бустонобод», «Шодиена», «Янги Тошкент», «Моярик», «Ахил» и «Элпарвар» (с 08:00 до 17:00);

Мирзо-Улугбекский район — в отдельных локациях махаллей «Авайхон» и «Сайрам» (с 10:00 до 16:00).

По информации «Худудгаз пойтахт» газоснабжения не будет:

  • в махаллях «Туркестан», «Астробад» и «Исламабад» Юнусабадского района (с 08:00 до 20:00). Здесь без топлива остались 4,3 тысячи квартир в 56 многоквартирных домах, 45 частных домов и 25 оптовых потребителей;
  • в 2 домохозяйствах и 11 предприятиях по улице Мехрджан в Мирабадском районе (с 10:00 до 17:00);
  • в 96 квартирах многоквартирных домов, 32 частных домах и у пяти оптовых потребителей в махалле «Зиё» Алмазарского района (с 10:00 до 14:30).

ЖКХ