Сегодня некоторые районы Ташкента временно остались без света и газа

По информации столичного РЭС, отключения затронули:
Алмазарский район — отдельные локации махаллей «Олтинсой», «Ислом ота», «Хичкирик», «Истикбол», «Галаба», «Табассум», «Бустонобод», «Шодиена», «Янги Тошкент», «Моярик», «Ахил» и «Элпарвар» (с 08:00 до 17:00);
Мирзо-Улугбекский район — в отдельных локациях махаллей «Авайхон» и «Сайрам» (с 10:00 до 16:00).
По информации «Худудгаз пойтахт» газоснабжения не будет:
- в махаллях «Туркестан», «Астробад» и «Исламабад» Юнусабадского района (с 08:00 до 20:00). Здесь без топлива остались 4,3 тысячи квартир в 56 многоквартирных домах, 45 частных домов и 25 оптовых потребителей;
- в 2 домохозяйствах и 11 предприятиях по улице Мехрджан в Мирабадском районе (с 10:00 до 17:00);
- в 96 квартирах многоквартирных домов, 32 частных домах и у пяти оптовых потребителей в махалле «Зиё» Алмазарского района (с 10:00 до 14:30).