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В каких городах Казахтана сегодня будет трудно дышать

Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 11 июня в нескольких городах Казахстана, сообщает El.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: EL.kz

По данным «Казгидромета», неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Актобе. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и инверсия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населенных пунктах. Важным фактором, определяющим уровень загрязнения, является прогноз синоптической ситуации, включающий ветер, осадки, влажность и температуру воздуха.

Жителей этих городов просят быть внимательными и учитывать прогнозы синоптиков для обеспечения своей безопасности и здоровья.

экология