В каких городах Казахтана сегодня будет трудно дышать

По данным «Казгидромета», неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Актобе. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и инверсия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населенных пунктах. Важным фактором, определяющим уровень загрязнения, является прогноз синоптической ситуации, включающий ветер, осадки, влажность и температуру воздуха.
Жителей этих городов просят быть внимательными и учитывать прогнозы синоптиков для обеспечения своей безопасности и здоровья.