В каких городах Казахтана сегодня будет трудно дышать

По данным «Казгидромета», неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы и Актобе. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов, таких как штиль, слабый ветер, туман и инверсия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.