В уфимском Сипайлово появился новый мурал

Автором мурала на улице Гагарина, 10 стал Алексей Кислов из Севастополя. В основе сюжета лежит башкирский ритуал ставить мальчика на коня в маленьком возрасте. Это является символом взросления и становления мужчины.
«Конь становится не просто средством передвижения, но и верным другом в любой жизненной ситуации. Вместе со взрослением приходит и ответственность, которую с малых лет приходится нести за своих близких и родных, за своих друзей и свою Родину. Красивый обычай становится важным шагом в становлении личности», — рассказал мэр города.