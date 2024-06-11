Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимском Сипайлово появился новый мурал

В Уфе на улице Гагарина появился новый мурал. Об этом в соцсетях рассказал глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Источник: Соцсети Ратмира Мавлиева

Автором мурала на улице Гагарина, 10 стал Алексей Кислов из Севастополя. В основе сюжета лежит башкирский ритуал ставить мальчика на коня в маленьком возрасте. Это является символом взросления и становления мужчины.

«Конь становится не просто средством передвижения, но и верным другом в любой жизненной ситуации. Вместе со взрослением приходит и ответственность, которую с малых лет приходится нести за своих близких и родных, за своих друзей и свою Родину. Красивый обычай становится важным шагом в становлении личности», — рассказал мэр города.