В уфимском Сипайлово появился новый мурал

«Конь становится не просто средством передвижения, но и верным другом в любой жизненной ситуации. Вместе со взрослением приходит и ответственность, которую с малых лет приходится нести за своих близких и родных, за своих друзей и свою Родину. Красивый обычай становится важным шагом в становлении личности», — рассказал мэр города.