В омских Нефтяниках отремонтируют 22 тротуара и 42 проезда

Этим летом в Советском округе приведут в порядок 22 тротуара и 42 проезда. Об этом мэр Омска Сергей Шелест написал в своём телеграм-канале.
Так, в секторе многоквартирной застройки рабочие отремонтируют и оборудуют 16 новых и существующих тротуаров, 20 межквартальных проездов и 11 проездов к социальным объектам. В частном секторе округа дорожники благоустроят шесть тротуаров и 11 проездов.
«Напомню, перечень внутриквартальных и межквартальных проездов, тротуаров, подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям ежегодно формируется в окружной администрации по заявкам самих жителей», — отметил глава города в соцсети.
Ранее стало известно, что на обустройство всех тротуаров и проездов в Омске потратят свыше 187 млн рублей. Средства были выделены из городского бюджета. В секторе многоквартирной застройки обустроят 114 тротуаров и 90 межквартальных проездов. В частном секторе — 42 тротуара и 42 проезда.