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В омских Нефтяниках отремонтируют 22 тротуара и 42 проезда

Всего на обустройство всех объектов в городе потратят более 187 млн рублей.

Источник: Om1.ru

Этим летом в Советском округе приведут в порядок 22 тротуара и 42 проезда. Об этом мэр Омска Сергей Шелест написал в своём телеграм-канале.

Так, в секторе многоквартирной застройки рабочие отремонтируют и оборудуют 16 новых и существующих тротуаров, 20 межквартальных проездов и 11 проездов к социальным объектам. В частном секторе округа дорожники благоустроят шесть тротуаров и 11 проездов.

«Напомню, перечень внутриквартальных и межквартальных проездов, тротуаров, подходов и подъездов к общеобразовательным учреждениям ежегодно формируется в окружной администрации по заявкам самих жителей», — отметил глава города в соцсети.

Ранее стало известно, что на обустройство всех тротуаров и проездов в Омске потратят свыше 187 млн рублей. Средства были выделены из городского бюджета. В секторе многоквартирной застройки обустроят 114 тротуаров и 90 межквартальных проездов. В частном секторе — 42 тротуара и 42 проезда.