В омских Нефтяниках отремонтируют 22 тротуара и 42 проезда

Ранее стало известно, что на обустройство всех тротуаров и проездов в Омске потратят свыше 187 млн рублей. Средства были выделены из городского бюджета. В секторе многоквартирной застройки обустроят 114 тротуаров и 90 межквартальных проездов. В частном секторе — 42 тротуара и 42 проезда.