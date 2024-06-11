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В Башкирии стартовала акция «Трезвый водитель»

В Башкирии стартовала акция «Трезвый водитель».

Источник: Башинформ

С сегодняшнего дня в Башкирии стартовала акция «Трезвый водитель», напомнил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Оперативно-профилактическая акция продлится до 13 июня. Главная цель — профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения.

«В эти дни пройдут массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний, — отметил Владимир Севастьянов. — Призываю всех водителей не нарушать правила дорожного движения, так как последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными».

Сообщить о фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347)279−32−92 или в мессенджере телеграм @GIBDDRB_02bot, сообщал ранее Башинформ.