В Башкирии стартовала акция «Трезвый водитель».

«В эти дни пройдут массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний, — отметил Владимир Севастьянов. — Призываю всех водителей не нарушать правила дорожного движения, так как последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными».