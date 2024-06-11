В Перми продают особняк в стиле русского модерна

Согласно объявлению, дом находится в Дзержинском районе Перми по адресу ул. Заречная, 67. Общая площадь дома составляет 625,6 кв. м. На территории есть зона бассейна, бильярдная комната, сауна, каминный зал, а также несколько спален, кабинетов и прочих комнат. Стоимость особняка оценили в 56 млн рублей.