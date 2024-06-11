Пляжный сезон откроют во Владивостоке 15 июня

Сотрудники администрации проверили пляжи Владивостока и свою готовность к купальному сезону. Всего для отдыха выделено 11 мест, вот только качество воды оценивают в Роспотребнадзоре, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В критическом случае необходимо наличие следующих параметров: спасательного оборудования, парковки, площадки, навеса для мусора. Прошли отбор нескольких общественных помещений.
Было замечено, что в Роспотребнадзоре также исследовали пробы воды. Безопасно купаться на острове Попова (бухты Пограничная и Старка), острове Русский (бухты Воевода, Аякс, Чернышева, Парис, мысы Вятлина и Ахлестышева).
Добавим, что проезд должен быть статусом. Если за вход на территорию защиты возьмут деньги, она должна быть арендована — этот факт подтверждается соответствующим договором. Если его нет, взымается плата — отдыхающему следует обратиться в полицию.
Ранее «КП» писала о состоянии пляжа на бухте Стеклянная. Посетители вновь начали опустошать берег.