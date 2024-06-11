Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пляжный сезон откроют во Владивостоке 15 июня

Официально пляжный сезон продлится во Владивостоке до 15 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники администрации проверили пляжи Владивостока и свою готовность к купальному сезону. Всего для отдыха выделено 11 мест, вот только качество воды оценивают в Роспотребнадзоре, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В критическом случае необходимо наличие следующих параметров: спасательного оборудования, парковки, площадки, навеса для мусора. Прошли отбор нескольких общественных помещений.

Было замечено, что в Роспотребнадзоре также исследовали пробы воды. Безопасно купаться на острове Попова (бухты Пограничная и Старка), острове Русский (бухты Воевода, Аякс, Чернышева, Парис, мысы Вятлина и Ахлестышева).

Добавим, что проезд должен быть статусом. Если за вход на территорию защиты возьмут деньги, она должна быть арендована — этот факт подтверждается соответствующим договором. Если его нет, взымается плата — отдыхающему следует обратиться в полицию.

Ранее «КП» писала о состоянии пляжа на бухте Стеклянная. Посетители вновь начали опустошать берег.

здоровье